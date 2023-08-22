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Avustralya'da tüketici güveni geriledi

Avustralya dolarının sert düşmesi ülkede tüketici güvenini olumsuz etkiledi. Tüketici güveni 14-20 Ağustos haftasında2,4 puan düşüş kaydetti.

22.08.2023 - 09:25 |
Avustralya'da tüketici güveni geriledi

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 78,2 puandan 75,8 puana indi.

Böylece endeks üst üste 25'inci haftasında da 80 puanın altında kaldı. Bu endeksin haftalık olarak hesaplanmaya başladığı 2008 yılı Ekim ayından bu yana ilk kez yaşanıyor.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 85,8 puanın 9,8 puan altında, 2023 haftalık ortalaması olan 78,1 puanın 2,3 puan altında bulunuyor.

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