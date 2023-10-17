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Avustralya'da tüketici güveni geriledi

Avustralya'da tüketici güveni yeniden 80 puan seviyesinin altına indi.

17.10.2023 - 09:27 |
Avustralya'da tüketici güveni geriledi

Avustralya'da tüketici güveni 9-15 Ekim haftasında 3,7 puan geriledi ve 8 ay sonra ilk kez gördüğü 80 seviyesinin üzerinden geri geldi.

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ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 80,1 puandan 76,4 puana indi.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 82,2 puanın 5,8 puan, 2023 haftalık ortalaması olan 78,1 puanın 1,7 puan altında bulunuyor.

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