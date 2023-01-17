Avustralya'da tüketici güveni toparlandı

Westpac Banking ve Melbourne Institute tarafından hazırlanan ankete göre tüketici güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5 artarak 84,3 puan oldu. Endeks kasım ayında 78 puan, geçen ay 80,3 seviyesinde bulunuyordu. Böylece endeks son iki ayda yüzde 8,1 yukarı geldi.

Endekste yıllık düşüş yüzde 17,5 oldu.

Hanehalklarının şu anki ekonomik durumunun bir yıl öncesine göre durumunu ölçen endeks yüzde 1,7 artarken, gelecek 12 aya ilişkin beklentileri ölçen endeks yüzde 6,6 yükseldi.

Gelecek 12 ay için ekonomik koşullar beklenti endeksi yüzde 10,2, gelecek 5 yıl için ekonomik koşullar beklenti endeksi yüzde 2,2 arttı.

İşsizlik beklenti endeksi yüzde 8,4, konut fiyatları beklenti endeksi yüzde 10,3 aşağı geldi.