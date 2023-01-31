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Avustralya'da tüketici güveni toparlandı

Avustralya'da tüketici güveni hafta sonuyla birleşen 4 günlük tatilin olduğu dönemde artış gösterdi.

31.01.2023 - 09:35 |
Avustralya'da tüketici güveni toparlandı

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 0,9 puan artarak 86,8 seviyesine geldi.

Tüketici güveninde bu haftaki artışın itici gücü temel ev eşyalarını satın almak konusunda iyi/kötü bir zaman olup olmadığına ilişkin biraz daha olumlu bir görüş verilmesi oldu.

Bu artışa rağmen tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 101,8 puanın 15, 2022 yılı haftalık ortalaması olan 88,7 puanın 1,9 puan altında bulunuyor.

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