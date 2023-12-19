Avustralya'da tüketici güveni yükseldi

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 11-17 Aralık haftasında 1 puan arttı ve 80,8 puandan 81,8 puana çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen endeks üst üste 46'ncı haftasında da 85 puanın altında kaldı.

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Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 82,5 puanın 0,7 puan altında, 2023 haftalık ortalaması olan 78 puanın 3,8 puan üzerinde bulunuyor.

2023 haftalık ortalaması olan 78 puan şu anda tarihi düşük seviye olarak kaydedildi. En son 1990 yılında 82,6 ortalama ile en düşük seviye görülmüştü.