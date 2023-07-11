Avustralya'da tüketici güveninde düşüş sürdü

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 0,8 puan gerileyerek 73,3 puana geldi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) son toplantısında sürpriz bir kararla faizde değişikliğe gitmemişti.

Böylece endeks üst üste 19'uncu haftasında da 80 puanın altında kaldı. Bu endeksin haftalık olarak hesaplanmaya başladığı 2008 yılı Ekim ayından beri ilk kez yaşanıyor.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 81,6 puanın 8,3 puan, 2023 haftalık ortalaması olan 78,6 puanın 5,3 puan altında bulunuyor.