Avustralya'dan faiz indirimi bekleniyor

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) yaklaşan toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Ancak piyasalar, bankanın geleceğe yönelik güvercin bir sinyal vermeyeceği yönünde bir beklenti içinde.



Nomura ekonomisti Hannah Liu'ya göre, RBA'nın yarın sonuçlarını açıklayacağı toplantısında oy birliğiyle faiz indirimine gitmesi öngörülürken, ek gevşeme konusunda "temkinli ve kademeli" yaklaşımını sürdürmesi bekleniyor. Liu, ikinci çeyrek tüketici fiyat endeksi verilerinin, RBA'nın son dönemdeki enflasyon endişelerinin abartılı olduğunu düşündürdüğünü belirtiyor.



Ayrıca, işsizlik oranı ikinci çeyrekte ortalama yüzde 4,2 seviyesindeyken Haziran ayında yüzde 4,3'e yükselse de son dönemdeki ekonomik faaliyet verilerinin iyileştiği gözlemleniyor. Bu durum RBA için, zayıf bir ekonominin birden fazla faiz indirimi talep etmesinden ziyade, düşük enflasyonun temkinli bir gevşemeye izin verdiği anlamına geliyor.