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Avustralya'dan Rus ürünlerine ek vergi kararı

Avustralya, Rusya ve Belarus’un en çok tercih edilen ülke (MFN) listesinden çıkarılacağını ve iki ülkeden yapılacak tüm ürünlerin ithalatına yüzde 35 ek vergi uygulanacağını açıkladı.

31.03.2022 - 12:13 | | İHA
Avustralya'dan Rus ürünlerine ek vergi kararı

Rusya ve Ukrayna savaşında 5. hafta geride kalırken, Avrupa ülkeleri Rusya’ya yaptırım kararı almaya devam ediyor.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan basın toplantısında Rusya ve Belarus’un en çok tercih edilen ülke (MFN) listesinden çıkarılacağı ve iki ülkeden yapılacak tüm ithalatlara yüzde 35 ek vergi uygulanacağı açıklandı.

Basın açıklamasında Avustralya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek belirtilerek “Avustralya, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamak için müttefik ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışacak” ifadelerine yer verildi.

Almanya’nın aldığı ek vergi kararının ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin bugün Avustralya Parlamentosu'na hitap etmesinin ardından açıklanması dikkat çekti.

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