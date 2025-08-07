Avustralya'nın ihracatı 16 ayın en yükseğinde

Avustralya'nın mal ticareti fazlası, Haziran 2025'te önemli bir genişleme kaydederek 5,37 milyar Avustralya dolarına (AUD) ulaştı. Bu artışta ihracatın son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu.

Haberin Devamı

Bu rakam, Mayıs ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş 1,6 milyar AUD'lik fazlanın, piyasa beklentisi olan 3,25 milyar AUD fazlanın oldukça üzerinde. Bu, ülkenin Mart ayından bu yana kaydettiği en büyük ticaret fazlası olarak öne çıkarken, ihracatın artması ve ithalatın düşmesiyle desteklendi.

İhracat aylık bazda %6,0 artışla 16 ayın en yüksek seviyesi olan 44,32 milyar AUD'ye çıktı. Bu artış, Mayıs ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş %3,0'lık düşüşün ardından gerçekleşti ve başta Çin ile ABD'ye yapılan sevkiyatların güçlenmesinden kaynaklandı.