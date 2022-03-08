Geri Dön
UzmanparaAylık en düşük kayıp DİBS'te oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri Aylık en düşük kayıp DİBS'te oldu

Aylık en düşük kayıp DİBS'te oldu

Şubat ayında yatırım araçları arasında en düşük kayıp yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,81 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.

08.03.2022 - 10:34 | | İHA
Aylık en düşük kayıp DİBS'te oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre aylık en düşük kayıp yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,81 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,61, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,55, euro yüzde 5,75, Amerikan doları yüzde 5,90 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,39, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,38, euro yüzde 3,59, Amerikan doları yüzde 3,74 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,94 oranında geriledi.

Külçe altın üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,44 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,78 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,84 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,13 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,48 oranında değer kaybetti.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 5,94, euro yüzde 11,85, BIST 100 endeksi yüzde 36,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 43,88 ve DİBS yüzde 49,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 24,86 ve euro yüzde 17,02 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 15,28, mevduat faizi (brüt) yüzde 25,50 ve DİBS yüzde 33,37 oranında geriledi.

    Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
    'Bedelini ağır ödeyeceksiniz!' Savcı değişti, istenen ceza değişti
    Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
    Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
    ‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
    Kış şimdi geliyor son 48 saat! 30 santim kar yağacak
    Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
    Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
    Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
    Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
    'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
    Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
    Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
    Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
    'Bedelini ağır ödeyeceksiniz!' Savcı değişti, istenen ceza değişti
    'Bedelini ağır ödeyeceksiniz!' Savcı değişti, istenen ceza değişti
    Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
    Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
    Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
    Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
    ‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
    ‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
    Kış şimdi geliyor son 48 saat! 30 santim kar yağacak
    Kış şimdi geliyor son 48 saat! 30 santim kar yağacak
    Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
    Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
    Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
    Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
    Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
    Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
    Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
    Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
    'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
    'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
    Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
    Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
    Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
    Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta