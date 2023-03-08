Aylık en düşük kayıp mevduat faizinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %0,21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,75 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %1,19, euro %1,72, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,23, külçe altın %3,15 ve BIST 100 endeksi %7 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları %2,71, euro %3,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,73, külçe altın %4,64 ve BIST 100 endeksi %8,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,37 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,05, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %41,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %38,91 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,46 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,38, TÜFE ile indirgendiğinde %59,76 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %14,05, külçe altın %21,23, Amerikan doları %21,86, euro %26,15 ve mevduat faizi (brüt) %34,13 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %2,18, külçe altın %10,36, Amerikan doları %11,07, euro %15,95 ve mevduat faizi (brüt) %25,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.