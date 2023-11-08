Aylık en yüksek getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini paylaştı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,36, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,89 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

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Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, Amerikan doları %1,23, euro %0,08 ve mevduat faizi (brüt) %0,06 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %2,87 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %6,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları %0,23, euro %1,36, mevduat faizi (brüt) %1,38, BIST 100 endeksi %4,27 ve DİBS %8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %30,26 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,02 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %38,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,66 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %54,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın %26,09, Euro %15,62 ve Amerikan doları %7,55 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %17,48 ve DİBS %43,67 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %8,92 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, euro %0,12, Amerikan doları %7,09, mevduat faizi (brüt) %28,72 ve DİBS %51,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.