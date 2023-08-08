Aylık en yüksek reel getiri borsada gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Temmuz ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %10,50, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından euro %7,75, Amerikan doları %5,45 ve külçe altın %5,23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) %5,85 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %9,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro %6,51, Amerikan doları %4,24 ve külçe altın %4,02 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) %6,93 ve DİBS %10,60 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Euro üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,18 TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,93 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,81 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %81,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise %77,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %17,90, Euro %13,58 ve Amerikan Doları %4,89 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %18,71 ve mevduat faizi (brüt) %19,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %15,25, euro %11,03 ve Amerikan doları %2,53 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS %20,54 ve mevduat faizi (brüt) %21,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.