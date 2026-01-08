Aylık en yüksek reel getiri DİBS'te oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,13, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,98 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Haberin Devamı

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, külçe altın %3,75, BİST 100 endeksi %2,81, mevduat faizi (brüt) %2,22, Euro %1,56 ve Amerikan Doları %0,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %3,61, BİST 100 endeksi %2,67, mevduat faizi (brüt) %2,08, Euro %1,42 ve Amerikan Doları %0,07 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,82 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Haberin Devamı

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %25,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,59 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %55,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %51,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %8,93, DİBS %7,36 ve Euro %6,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %4,47 ve BIST 100 endeksi 11,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %6,25, DİBS %4,72 ve Euro %4,21 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %6,82 ve BIST 100 endeksi %13,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.