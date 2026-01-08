Aylık en yüksek reel getiri DİBS'te oldu

Canlı Borsa
Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'te oldu.

08.01.2026
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,13, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,98 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, külçe altın %3,75, BİST 100 endeksi %2,81, mevduat faizi (brüt) %2,22, Euro %1,56 ve Amerikan Doları %0,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %3,61, BİST 100 endeksi %2,67, mevduat faizi (brüt) %2,08, Euro %1,42 ve Amerikan Doları %0,07 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,82 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %25,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,59 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %55,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %51,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %8,93, DİBS %7,36 ve Euro %6,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %4,47 ve BIST 100 endeksi 11,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %6,25, DİBS %4,72 ve Euro %4,21 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %6,82 ve BIST 100 endeksi %13,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

