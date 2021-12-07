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Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 15,93 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

07.12.2021 - 10:06 |
Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %6,69, Amerikan doları %6,08 ve euro %4,28 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) %8,07 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %8,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %13,37, Amerikan doları %12,72 ve euro %10,81 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) %2,32 ve DİBS %2,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,17 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,33 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %13,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %0,78 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,26 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Amerikan dolarında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları, TÜFE ile indirgendiğinde %10,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %13,43 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %13,88, külçe altın %15,22, euro %16,56, mevduat faizi (brüt) %27,60 ve DİBS %32,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %9,77, külçe altın %8,06 ve euro %6,36 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) %7,72 ve DİBS %13,70 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.

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