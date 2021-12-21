BAE kripto para merkezi olmak istiyor

BAE Girişimcilik ve KOBİ'lerden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmad Belhoul Al Falasi, "Çok uluslu şirketlerin şu anda Doğu Asya'dan tanışmayı beklediklerini görüyoruz. Hükümet, BAE'de merkez kurmak isteyen birçok şirket ile temaslarda bulunuyor" dedi.

Hükümet dün yaptığı açıklamada, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nin sanal varlıklar ve kripto paralar için geniş kapsamlı bir bölge ve regülatör haline geleceğini vurguladı.