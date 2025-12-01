Bakan Bolat büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bolat, NSosyal hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Kovid 19 salgınında dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisinin, 2020'de yüzde 1,8, 2021'de yüzde 11,8 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, 2022'de yüzde 5,4, 2023'te yüzde 5 ve 2024'te yüzde 3,3 oranında büyüme kaydedildiğini anımsattı.

Bolat, büyüme hızının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde 4,9 olduğuna işaret ederek, üçüncü çeyrekte bu değerin 3,7 olarak hesaplandığını bildirdi. Böylece yılın ilk dokuz ayında, büyüme hızının yüzde 3,7 olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, Türkiye'nin büyüme hızında G20'de ise 5. ülke olduğuna dikkati çekti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinin, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttığının altını çizen Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2022'de 925 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 trilyon 358 milyar dolara yükselmişti. 2025'in üçüncü çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştı. 2022'de yüzde 5,0, 2023'te yüzde 3,5 ve 2024'te yüzde 0,8 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payı, 2025 yılı üçüncü çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 olarak tarihsel ortalamasının (2002-2024 ortalaması yüzde 3,5) altında seyretmeye devam etmektedir."

"İŞSİZLİK SON 30 AYDIR TEK HANELİ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Bolat, ihracat ve yatırımların büyümeye önemli katkı sağladığına değinerek, "İhracatımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 artarken, ithalat yüzde 4,4 azalmıştır. Yatırım harcamaları ise bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak, ekonomik büyümeye yüzde 2,8 puan katkı sunmuştur. Böylelikle, yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 4 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür." ifadesini kullandı.

Üretim, yatırım ve ihracat artışının, işgücü göstergelerine de yansıdığını belirten Bolat, işsizlik oranının Ekim 2025'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla, yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Öte yandan, işsizliğin son 30 aydır tek haneli seyrini sürdürerek, yüzde 10'un altında kaldığını bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi, zorlu küresel şartlarla, kuraklık ve zirai don nedeniyle tarımda yaşanan üretim düşüşüne rağmen, güçlü bir performans sergilemiştir. Bakanlık olarak yürüttüğümüz faaliyetlerle, cari işlemler dengesinde devam eden ılımlı seyir, mal ve hizmet ihracatıyla yatırımların büyümeye pozitif katkısı, ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz."