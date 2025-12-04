Bakan Bolat ihracat rakamlarını açıkladı

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Küresel ekonomik büyümenin zayıf seyrettiğini, dış ticaretteki büyümenin tarihsel ortalamaların altında kaldığını söyleyen Bolat, Türkiye ekonomisinin, üretim kapasitesi, istihdam artışı ve ihracat gücüyle pozitif, yani olumlu ayrışmayı başardığını dile getirdi.

Bolat, ülke ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdüğünü, büyümede yatırımların öne çıktığını belirtti.

İhracatın, sanayideki büyümenin ana itici güçlerinden biri olduğuna işaret eden Bolat, ihracatın, ekonomik büyümenin ve dış ticaret dengesinin en önemli bileşeni olduğunu söyledi.

Bolat, Türkiye'nin 21 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdiğini, milli gelirde 1 trilyon 538 milyar dolarla Orta Vadeli Program hedefinin aşıldığını bildirdi.

Yılın üçüncü çeyreğinde ihracatın bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttığını, ithalatın yüzde 4,4 azaldığını belirten Bolat, bunun, dördüncü çeyreğe ilişkin ümit verici bir veri olduğunu söyledi.

Bolat, cari işlemler açığının da gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının yüzde 1,3 olduğunu, bunun önemli bir yansımasının da Türkiye'nin ülke risk priminin düşmesi olduğunu dile getirdi.

"11 AYIN 9'UNDA MAL İHRACATINDA NET ARTIŞ SAĞLADIK"

Yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdıklarına dikkati çeken Bolat, şu bilgileri verdi:

"Kasım ayında olumsuz takvim etkisine rağmen ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir, yaklaşık 483 milyon dolar net artış sağladık. Kasım itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolarla rekor seviyede gerçekleşti. Böylece bu yılın 11 ayının 9'unda mal ihracatında aylık net artışlar sağladık. 2025 yılının 11 ayının 4'ünde aylık mal ihracat rekoru kırdık ve mal ihracatımızda net 8,8 milyar dolar artış kaydedildi. Bunu aralık ayında inşallah 9 hatta 10 milyar dolar seviyesine yükseltmek için kıymetli ihracatçılarımızla birlikte canla başla çalışacağız. Son 31 ayın 23'ünde aylık mal ihracatımızı artırmış olduk. Bir de son 31 ayın 17'sinde aylıklarda rekorlar kırıldı."

"OCAK-KASIM DÖNEMİNDE İHRACATIMIZ YÜZDE 3,7 ARTTI"

Bolat, bu yılın 11 ayında hizmetler ihracatında yüzde 4,7 artış sağlanarak net 5,1 milyar dolar yükseliş elde edildiğini belirtti.

Bunun sonucunda kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 122,5 milyar dolara ulaştığını dile getiren Bolat, "Böylece hedeflenen 390 milyar dolarlık toplam mal ve hizmetler ihracat rakamını, kasım itibarıyla yıllıklandırılmışta 393,1 milyar dolar seviyesine yükseltmiş olduk. Bu rakam, geçen yılki 379 milyar doların tam 14 milyar dolar fazlasıdır." diye konuştu.

Ocak-kasım dönemi rakamlarına ilişkin de bilgi veren Bolat, "11 ayda ihracatımızda yüzde 3,7'lik artışımız var, 247,2 milyar dolara yükseldik. Bunun anlamı, geçen yılın 11 ayına göre net 8,8 milyar dolar artışımız var. Yıllıklandırılmış mal ihracatımızda 9,3 milyar dolar net artış sağlamış durumdayız." ifadesini kullandı.