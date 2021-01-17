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17.01.2021 - 17:24 | | DHA

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" dedi.

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullandı.

 

 

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