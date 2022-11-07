Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Muş kış aylarına yaklaşılan bir dönemde küresel çapta gaz tedarikinde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek bu durumdan en fazla etkilenen bölgenin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği (AB) olduğunu söyledi.

Enerji krizinin tüm dünya ekonomileri üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirten Muş, “OECD enerji krizinin ileri boyutlara ulaşmasının 2023 yılında Avrupa’nın büyüme oranını 1,25 puan, küresel büyüme oranını ise 0,5 puan kadar azaltabileceğini belirtmiştir. Öte yandan Rusya ve Ukrayna tahıl ürünleri yağlı tohumlar ve gübrelerde temel tedarikçiler olduğu için, gıda fiyatları yılın ilk yarısında keskin bir şekilde yükselmiş bu durum özellikle az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede gıda güvenliği endişelerini artırmıştır. Küresel ölçekteki tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türk mallarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmiştir. Nitekim ekonomimiz 2021 yılında yüzde 11,4 oranında büyüyerek son 50 yılın en yüksek büyüme performansını göstermiştir. Bu büyümeye mal ve hizmet ihracatının katkısı 5,3 puan gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir” dedi.

“ALTERNATİF TEDARİKÇİ ARAMA EĞİLİMLERİ TÜRKİYE'NİN İHRACATI İÇİN FIRSAT OLUŞTURUYOR”

Türkiye’nin serbest piyasa kurallarına bağlı ve dünya ekonomisine tam entegre olduğunu söyleyen Muş, Türkiye’nin bu durumdan etkilendiğini belirtti. Bakan Muş salgın ve savaş nedeniyle gözlemlenen alternatif tedarikçi arama ve bölgeselleşme eğilimlerinin Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki konumu ve ihracatı için yeni fırsatlar oluşturduğunu dile getirdi.

“OCAK-EKİM DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 15,4 ARTARAK 209,5 MİLYAR DOLAR OLMUŞTUR”

Karşılaşılan olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin ihracatına devam ettiğini ifade eden Bakan Muş, “İhracatımız 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15,4 oranında artarak 209,5 milyar dolar olmuştur. Bu rakamlarla ihracatta hem ilk 10 ay bazında hem de aylık bazda en yüksek seviyelere ulaşılmıştır. 2022 yılının ilk 10 ayında dünyanın farklı coğrafyalarına yaptığımız ihracat güçlü bir şekilde artmaya devam etmiştir. Oransal olarak en fazla ihracat artışı Amerika kıtasına gerçekleşirken, en önemli ticari partnerimiz olan Avrupa Birliği’ne ihracatımız yüzde 13,5 oranında artmış, AB ile ticaret fazlamız 9,7 milyar dolara ulaşmıştır. Birleşik Krallık’la ticaretimizde ise 6 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Bu başarılı performans küresel ölçekteki olumsuz faktörlerin yanı sıra paritedeki düşüşün de dış ticaretimiz üzerindeki ciddi negatif etkilerine rağmen sağlanmıştır” diye konuştu.

“İTHALATTA İZLENEN ARTIŞIN YÜZDE 63’Ü ENERJİ VE ALTIN KAYNAKLI GERÇEKLEŞMİŞTİR”

Bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ithalat oranının 39,5 oranında artarak 300 milyar 553 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bakan Muş, “Şimdi sizlerle ithalatta yaşanan bu artışın sebeplerini paylaşmak isterim. Öncelikle başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar emtia ithalatçısı konumunda olan ülkemiz ithalatı üzerinde doğrudan ve keskin bir artış yaratmıştır. Enerji ithalatımız ilk 10 ayda geçen yıla göre yüzde 118,4, yani 43,7 milyar dolar artmıştır. Bu artışta fiyatların etkili olduğunu görmekteyiz. Nitekim 2022 Ocak-Ağustos döneminde enerji ithalat miktar endeksi yüzde 10,2 düşüş gösterirken, enerji ithalat birim değer endeksi yüzde 166,4 artmıştır. Öte yandan son dönemde altın ithalatında yaşanan yükseliş de ithalat faturamızı önemli ölçüde artırmaktadır. Toplam altın ithalatı geçtiğimiz yılın ilk 10 ayına göre yüzde 198,4, yani 10,1 milyar dolar artmıştır. Dolayısıyla ithalatta izlenen artışın yüzde 63’ü enerji ve altın kaynaklı gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.