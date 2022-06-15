Bakan Nebati'den bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlasının yanı sıra 161,9 milyar lira faiz dışı fazla verildiğini belirtti.

Nebati paylaştığı rakamlar ile yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlasının 124,6 milyar liraya, faiz dışı fazlanın ise 246,5 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti: “Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur. Öncü göstergeler kapsamında gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.”

Nebati içinde bulunduğumuz yılda Türkiye’nin kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini de belirtti.