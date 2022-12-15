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Bakan Nebati'den bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi. Böylece, Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL’ye gerilemiştir" dedi.

15.12.2022 - 12:38 |
Bakan Nebati'den bütçe açıklaması

Bakan Nebati, Twitter üzerinden merkezi yönetim bütçe gelişmeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız diyerek yola çıkmıştık. Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz.

Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi. Böylece, Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL’ye gerilemiştir. Yılsonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

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