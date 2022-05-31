Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Anadolu 500 Ödül Töreni'ne video mesaj gönderdi. Bakan Nebati enflasyonun öncelikli gündem maddesi olduğunu söyleyerek fiyat istikrarına büyük önem verdiklerini kaydetti. Enflasyonla mücadeleye yönelik canla başla çalıştıklarını aktaran Bakan Nebati nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

"ÜRETİCİLERİMİZE, İHRACATÇILARIMIZA VE GİRİŞİMCİLERİMİZE FARKLI ALANLARDA DESTEKLER VERİYORUZ"

Bakan Nebati, "Üretimin ülkemizin dört bir yanına yayılmış olması bizi gururlandırıyor. Tüm illerimiz ihracat yapar hale geldi. İlk defa ihracat yapan şirketlerimizin haberlerini aldıkça da göğsümüz kabarıyor. Şirketlerimiz bu kadar gayretliyken hükümet olarak biz de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan herkesin önünü açmaya devam ediyoruz. Üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve girişimcilerimize farklı alanlarda destekler veriyoruz. Son dönemde bu destekleri selektif bir yaklaşımla artırmaya devam ettik. Şubat ayında duyurduğumuz KGF destekli 60 milyar lira tutarındaki 3 destek programı yanında 100 milyar lirasını ihracatçılarımıza 50 milyar lirasını da turizmcilerimize tahsis ettiğimiz yeni destek programımız yine bu anlayışımızın eseridir" diye konuştu.

"FİYAT İSTİKRARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYOR VE ENFLASYONLA MÜCADELEYE YÖNELİK CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Gerek gıda ve emtia fiyatlarındaki küresel artışların gerekse tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle tüm dünya önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kaldığının altını çizen Bakan Nebati, "ABD ve Avrupa’da son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarına şahit oluyoruz. Bu gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Ülkemizde de enflasyon öncelikli gündem maddemizdir. Fiyat istikrarına büyük önem veriyor ve enflasyonla mücadeleye yönelik canla başla çalışıyoruz. Nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele timlerimiz sahada görevlerini yapıyor. Fiyatları suni olarak şişirenlere tolerans göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN FİYATLAMA DAVRANIŞLARINI BOZMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Enflasyonu devlet, millet ve iş dünyası iş birliği içinde hep beraber yeneceklerini dile getiren Bakan Nebati şöyle devam etti: "Bu çerçevede biz tüm kurumlarımızla Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar Komitelerimizle 7/24 seferber olmuş durumdayız. Maalesef Türkiye’nin 80’ler ve 90’larda yaşadığı yüksek enflasyon geçmişi belli ki hafızalarda derin izler bırakmış. Bu yüzden son dönemde yaşanan kimi artışlar beklentileri ve fiyatlama davranışlarını da orantısız bir şekilde bozuyor. Özellikle siz değerli iş insanlarımızın yüksek enflasyona dair geçmişteki negatif hatıralarından sıyrılarak metanetinizi korumanız son derece önemlidir. Böylelikle enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışlarını bozmasına müsaade etmeyerek kronikleşen bir enflasyon sarmalına girmeden güçlenerek yolumuza devam edebiliriz. Anadolu insanımızın bu basirete feraset ve özveriye sahip olduğuna inancım tamdır. Bizler de bu süreçte gereken tüm adımları eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz".

"BÜYÜMEDE, İSTİHDAMDA, İHRACATTA HAMDOLSUN OLDUKÇA İYİ GİDİYORUZ"

Bakan Nebati, "Hepinizin hatırlarsınız geçmişte kronik hale gelmiş cari açıklardan bu açıkların finansmanının sıcak parayla yapılmasından ve sermaye akışlarının kesilmesiyle girilen krizlerden ülke olarak çok çektik. Bu sorunları kalıcı şekilde çözmek amacıyla Türkiye Ekonomi Modelini tasarladık. Bu model makroekonomik istikrarı, finansal istikrarı ve fiyat istikrarını tesis edecek en sağlıklı çözümdür. Modelimizi uygulamaya yakın zamanda başlamamıza rağmen meyvelerini şimdiden almaya başladık. Sanayimizin GSYH içindeki payı önemli bir artış eğilimine girdi. Büyümede, istihdamda, ihracatta hamdolsun oldukça iyi gidiyoruz. Tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde gece gündüz demeden ülkemiz için, vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz. Modelimizin kazanımlarını tam olarak görmek için elbette zamana ihtiyaç var. Biliyorsunuz yapısal dönüşümler sancılı olur ve vakit alır. Ancak sonrası kazançlı olur, sabrederek çalışanlara bolluk ve bereket olarak döner. Bizler de “bu dönüşümü iyi ki yapmışız” diyeceğimiz günlere doğru inşallah adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak üretmek isteyenin bugüne kadar her daim yanında olduklarını söyleyen Bakan Nebati bundan sonraki süreçlerde de üretmek isteyenlerin önünü açacaklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.