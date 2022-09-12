Bakan Nebati'den tek haneli işsizlik vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan işsizlik verisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Twitter'dan şu açıklamayı paylaştı: "Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş 4 puanı aşmış durumda.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ve işsiz sayısı 15-24 yaş grubunda 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı.

'TEK HANELİ İŞSİZLİK HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Orta Vadeli Program’da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Attığımız her adımla daha fazla üretimi, daha yüksek istihdamı önceliyoruz. Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz. Yatırımı ve istihdamı destekleyen, teşvik eden adımlarımız sürecektir."