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Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin yüzde 37,8’e gerilediğini belirtti.

16.02.2024 - 15:54 |
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yıllık enflasyon beklentileri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, “Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor” dedi.

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