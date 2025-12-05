Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Şimşek, "İnsan 5.0-İnsanlık için Gelecek" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 9 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldiğini, annesinin ve babasının okuryazar olmadığını, kendisinin Türkçeyi 7 yaşında okula başlayınca öğrendiğini söyledi. İlkokula 5 sınıfın bir arada olduğu bir okulda başladığını, o dönemlerde imkanların çok sınırlı olduğunu anlatan Şimşek, "Bugünün gençleri aslında çok şanslı. Olağanüstü değişim ve dönüşümün yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Hele yapay zeka ile birlikte dünyada hemen hemen bütün alanlarda tektonik hareketler olacak." diye konuştu.

Daha önceki sanayi devrimlerine göre yapay zekanın etkisinin bin kat daha farklı ve büyüklükte olabileceğini dile getiren Şimşek, bu durumun dünya ekonomisi için muazzam bir verimlilik potansiyeli sunduğunu bildirdi. Şimşek, Türkiye'nin son yıllarda muazzam bir değişim ve dönüşümden geçtiğini ve o sürecin devam ettiğini kaydederek, uyguladıkları dezenflasyon programına ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Şimşek, "Bizim en temel önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz. Mali disiplin dediğimiz şey, bütçe dengesini yönetip, kamu harcamalarında tasarrufla kaynakları üretken alanlara aktarmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. Sürdürülebilir cari açık oranını yakalamak, sanayide katma değer zincirinde yukarı çıkmak, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmet üretmek, yeşil dönüşümle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, dijital dönüşümü sağlamak, üretken altyapı yatırımları yapmak gibi hedeflerinden bahseden Şimşek, "Nihai hedefimiz bütün dünyada olduğu gibi yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme." şeklinde konuştu.

"Gelecek seneden itibaren (programda) üçüncü evreye geçiyoruz"

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın üç evresinin bulunduğunu belirterek, birinci evrede gerçekleştirdikleri makro risklerin yönetimi, kural bazlı piyasa ekonomisi, enflasyonun kontrol altına alınması, depremin yaralarının sarılması gibi konuları anlattı.

Depreme karşı bugüne kadar 90 milyar dolar harcadıklarını dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinci evreyi geçen sene tamamladık. İkinci evre bitmek üzere. İkinci evrede enflasyon düşmeye başladı. Deprem yaralarını sararken mali disiplini tesis ettik, cari açığı düşürdük, kur korumalı mevduat mekanizmasından çıktık ve rezerv birikimini başardık. Gelecek seneden itibaren üçüncü evreye geçiyoruz. Üçüncü evre kazanımların pekiştirildiği, tek haneli enflasyonun başarıldığı, bütçe açığının kalıcı olarak milli gelire oranla Maastricht kriterinin tutturulduğu, cari açığın artık sorun olmaktan çıkıp milli gelire oranla yüzde 1'in altına düştüğü ama en önemlisi verimlilik ve rekabet gücünü artırmak için reformların hızlandığı dönem."

"Hedefimiz gelecek sene sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına çekmek"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonun düşmeye devam ettiğini kaydederek, "2022'de yüzde 64 civarıydı, 2023'te yüzde 64-65 civarında bitirdik. Geçen sene yüzde 44'e, bu sene kasım itibarıyla yüzde 31 civarına indirdik. Bu seneyi muhtemelen bu civarda bitireceğiz ama gelecek sene hedefimiz bunu yüzde 20'nin altına çekmek. Bir sonraki sene de tek haneye düşürmek." diye konuştu.

Enflasyonun düşmesinin öneminden bahseden Şimşek, şu bilgileri verdi: "Her kesim için enflasyonun tek haneye düşmesi önemli. Enflasyonun düşmesi aynı zamanda gelir dağılımındaki bozulmanın da durması demek. Çünkü enflasyon gelir dağılımını bozar. İşte bu sebeple enflasyonu düşürmek bizim en büyük önceliğimiz. Kasımda yıllık enflasyon yüzde 31 olarak gerçekleşti. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'nin altına düştü, yüzde 18 civarı. Gıdada enflasyon yüzde 27 civarı. Manşet enflasyon yüzde 31. Çünkü Türkiye'de kira enflasyonu, eğitim enflasyonu, yani hizmet enflasyonu hala yüksek seyrediyor. Yüzde 97'ye kadar çıkmıştı yüzde 44'e kadar düştü ama işte bunu düşürmek için hükümet olarak hem deprem bölgesini yeniden inşa ediyoruz hem de sosyal konut projelerini hızlandırıyoruz."

Eğitim ücretlerinde de düşüşün sürdüğünü ifade eden Şimşek, "Özetle, enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek ve Türkiye bunun sayesinde çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak." dedi.

"Gerçekten bir tasarruf çabası var ve sonuç alıyoruz"

Bakan Şimşek, yatırımları, istihdamı ve üretimi artırmak için hayata geçirdikleri vergi istisnalarından, kayıt dışı ekonomi ile mücadeleden ve kamu maliyesine yönelik hazırladıkları reformlardan bahsederek, Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 25 düzeyinde olduğunu söyledi. Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme, seyahat, enerji, kırtasiye ve demirbaş gibi giderleri kontrol altına alan tasarruf genelgesine değinen Şimşek, "10 yıllık ortalamaya göre bu harcamaların bütçeye oranı yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Geçen sene bu oranı yüzde 3,1'e indirdik. Bu sene muhtemelen yüzde 3 veya onun da bir tık altında olacak. Gerçekten bir tasarruf çabası var ve sonuç alıyoruz." diye konuştu.

Şimşek, kamu maliyesi alanındaki reformlardan bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir de gelecek seneden itibaren belli bir gelir düzeyinin altında olan ailelere pilot proje olarak bir destek programı sunacağız. 2027'den itibaren bu destek programını Türkiye çapında uygulamaya başlayacağız. Son olarak da maliye politikasında ve maliye alanda şeffaflığı, hesap verilebilirliğini artırmak istiyoruz."

"(Cari açık) İlk defa yapısal olarak bu sorunu aşma noktasındayız"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin hizmet ihracatında yakaladığı ivmeden, sanayide sağladığı dönüşümden, yurt içi petrol ve doğal gaz üretimindeki artıştan bahsederek, şu açıklamalarda bulundu: "Bütün bunlardan dolayı Türkiye'de cari açık azalıyor. Altın ithalatını bir kenara bırakırsak Türkiye'de neredeyse cari açık kalmadı. Osmanlı'nın son 100 yılına da baksanız, Türkiye'nin ilk 100 yılına da baksanız, en büyük darboğaz, döviz darboğazıdır. Cari açıkla ilişkilidir. İlk defa yapısal olarak biz bu sorunu aşma noktasındayız."