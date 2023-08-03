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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

03.08.2023 - 11:52 |
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Bakan Şimşek, Twitter üzerinden bugün açıklanan temmuz ayı tüketici fiyat endeksi verisini değerlendirdi. Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.

Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz.

Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."

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