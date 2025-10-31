Canlı Borsa
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörün enflasyon beklentisinin iyileştiğini belirterek, "Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

31.10.2025 - 09:07 | | AA
Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti. Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz."

