Bakan Şimşek'ten kredi risk primi açıklaması

Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS), 233 baz puana inmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

CDS'lerdeki düşüşe dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"CDS, 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı."