Bakan Şimşek'ten kredi risk primi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) Mayıs 2018'den sonraki en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, "Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadesini kullandı.

02.12.2025 - 14:35 | | AA
Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS), 233 baz puana inmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

CDS'lerdeki düşüşe dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"CDS, 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı."

