Bakan Şimşek'ten rezervlerle ilgili açıklama

Bakan Şimşek, brüt rezervlerin tarihi yüksek seviyede olduğunu belirterek, “7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı” açıklamasına yer verdi.

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Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyonun da katkı verdiğini kaydeden Şimşek, kırılganlıkları azaltarak güçlendirdikleri makro finansal istikrarın, kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşılmasında önemli destek sağlayacağını aktardı.