CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Bakan Varank: 10 sektörün 8'inde artış var
01.09.2020 - 12:07 |

Bakan Varank: 10 sektörün 8'inde artış var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. 10 sektörün 8'inde artış var" dedi.

Bakan Varank: 10 sektörün 8'inde artış var
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. 10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor" dedi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İiş adamı, dere yatağında ölü bulundu

İiş adamı, dere yatağında ölü bulundu

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

Son dakika... Bir terörist ikna edilerek teslim oldu!

Son dakika... Bir terörist ikna edilerek teslim oldu!

Sıradaki Haber