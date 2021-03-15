Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBakan Varank'tan Bitcoin açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri Bakan Varank'tan Bitcoin açıklaması
ABONE OL

Bakan Varank'tan Bitcoin açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Kripto paralar dolandırıcılığa çok müsait bir alan. Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz." dedi.

15.03.2021 - 13:13 | | Foreks
Bakan Varank'tan Bitcoin açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto paralara ilişkin olarak dolandırıcılığa uygun bir alan olduğunu belirtti.

Bakan Varank "Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz" açıklamasını yaptı.

GÜNCEL HABERLER

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu

Ankesör şüphelisi eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Ankesör şüphelisi eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Son dakika: 2021 Oscar adayları açıklandı!

Son dakika: 2021 Oscar adayları açıklandı!

Çin, ABD ve Kuzey Kore'den diyalog istedi

Çin, ABD ve Kuzey Kore'den diyalog istedi

Hazine 3,85 milyar lira borçlandı

Hazine 3,85 milyar lira borçlandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu

Sıradaki Haber
Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Hepsi değişiyor...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Hepsi değişiyor...

Sıradaki Haber
İlk kez "Türkçe" anlaştılar!

İlk kez "Türkçe" anlaştılar!

Sıradaki Haber
Ankesör şüphelisi eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Ankesör şüphelisi eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Sıradaki Haber