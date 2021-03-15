Bakan Varank'tan Bitcoin açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto paralara ilişkin olarak dolandırıcılığa uygun bir alan olduğunu belirtti.

Bakan Varank "Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz" açıklamasını yaptı.