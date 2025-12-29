Canlı Borsa
Bakır fiyatı tüm zamanların zirvesinde

Londra'da bakır fiyatı, iki günlük tatilin ardından yaklaşık %7'lik bir sıçramayla 13.000 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

29.12.2025 - 10:18 | Foreks Haber
Londra'da bakır fiyatı, iki günlük tatilin ardından yaklaşık %7'lik bir sıçramayla 13.000 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu rekor yükseliş, yatırımcıların gelecek yıl ABD'ye yapılacak büyük sevkiyatlar nedeniyle oluşabilecek arz sıkıntısı beklentileri ve zayıf doların destekleyici etkisiyle tetiklendi.

Metal, Pazartesi günü Londra Metal Borsası'nda yeniden açıldığında ton başına %6,6 yükselerek 12.960 dolara kadar çıktı. Yatırımcılar, Aralık ayından bu yana bakır biriktirmeye devam ediyor; zira ABD pazarına yönlendirilen önemli metal akışlarının gelecek yıl dünyanın başka yerlerinde bir açık yaratacağını öngörüyorlar.

Doların zayıflaması da bakırın cazibesini artırmada önemli bir rol oynadı ve metali 2009'dan bu yana en büyük yıllık kazancına hazırladı. Londra'da diğer endüstriyel metallere de yansıyan bu boğa piyasası eğilimiyle, alüminyum %1,0 artarken, çinko %1,57 yükseldi.

