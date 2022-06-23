Bakır fiyatları 16 ayın dibinde

Londra'da bakır fiyatları Çin'de Covid-19 vakalarındaki artışın ve ABD'de agresif faiz artırımlarının küresel ekonomiyi durgunluğa, metal talebini yavaşlatacağına dair endişelerin artmasıyla bugünkü işlemlerde 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır seans başında 8.564,50 dolar/ton ile 19 Şubat 2021 yılından bu yana en düşük seviyeye düştükten sonra saat 06.30'da %1,7 gerileyerek 8.628,50 dolar/tondan işlem gördü.

Shanghai'de temmuz kontratı gün ortasında %2,9 düşüşle 66.030 yuan/ton (9.848 dolar) ile ağustos sonundan bu yana en düşük seviyeye indi.

Analistler yakın vadede fiyatların buradan yukarı çıkması için Çin'den gelecek teşvik duyurularını ve verileri beklemek gerektiğine vurgu yaptı.

LME'de alüminyum %1 arttı, çinko %0,5 düştü. Kalay %3'ten fazla gerileyerek 28 bin dolar/ton ile 2021 yılı Nisan ayından beri en düşük seviyeye indi.

Shanghai'de alüminyum %2,1, nikel %6,9 ve kalay %3,9 düştü.