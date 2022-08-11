Bakır fiyatları 6 haftanın zirvesinde

Bakır fiyatları ABD'de enflasyonun beklenenden düşük gelmesinin büyümeye ve metal talebine zarar verebilecek agresif faiz artışı endişelerini hafifletmesiyle yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır saat 06.00'da %0,1 artışla 8.090 dolar/tona yükselirken, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (ShFE) ağustos bakır kontratı %1,3 artışla 62.130 yuan/tona (9.215,37 dolar) çıktı.

Her iki kontrat da 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'de tüketici fiyatları temmuz ayı için ekonomistlerin yüzde 0,2'lik artış beklentisine karşı yükseliş göstermedi. Bu da ABD'de agresif faiz artışı beklentisini hafifletti.

ShFE'de nikel %5,3 artışla 176.490 yuan/tondan, çinko %2,3 yükselerek 25.320 yuan/tondan ve kalay %2,3 artışla 200.500 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de nikel stokları bir yılda %73 düşerek 56.244 ton ile 2008 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.