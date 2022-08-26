Bakır fiyatlarında düşüş bekleniyor

Bakanlık bu yıl ortalama 3,90 dolar olmasını bekledikleri bakır fiyatlarının gelecek yıl 3,40 dolar seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin etti.

Ekonomi Bakanı Kurt Burneo yaptığı açıklamada 2023 yılında üretimde daha az aksama beklemeleri, Anglo American'ın Quellaveco madeninin bu yılın sonunda faaliyete geçecek olmasının kötümser bir fiyat görünümü ortaya koymalarına yol açtığını vurguladı.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili ise fiyatlar konusunda Peru kadar karamsar değil. Şili temmuz ayında yaptığı açıklamada 2023 yılında bakır fiyatlarının 3,93 dolar sevilesine yükseleceğini tahmin etti.