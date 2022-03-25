Goldman Sachs'tan bakır ve alüminyum tahmini

Goldman Sachs'tan Nicholas Snowdon öncülüğündeki analistler paylaştıkları bir notta Rusya’nın ihracatının sınırlanmasıyla Avrupa piyasalarında stokların daha da azalacağını belirterek bakır, alüminyum ve çinkonun fiyatında yükseliş olacağını öngördü.

BloombergHT'de yer alan habere göre analistler bakır fiyatının 1-2 aylık dönemde ton başına 12 bin dolara, alüminyum ve çinkonun da 5 bin dolara yükseleceğini tahmin etti.

Londra Metal Borsası’nda (LME) bakırın ton başına fiyatı 10,380 dolarda seyrediyor. Alüminyum 3,580, çinko 4,050 dolardan işlem görüyor.