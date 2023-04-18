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Bank of America'nın karı tahminleri aştı

Bank of America'nın (BofA), 2023 yılı ilk çeyrekte karı tahminlerin üzerine çıktı.

18.04.2023 - 14:58 |
Bank of America'nın karı tahminleri aştı

Banka, 2023 yılı ilk çeyrekte 8,2 milyar dolar kar etti. Hisse başına kar 0,82 dolar olan beklentilerin üzerinde 0.94 dolar olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte gelirler 26,26 milyar dolar ve net faiz gelirleri 14,6 milyar dolar oldu. Gelirlerin 25,32 milyar dolar ve net faiz gelirinin 14,42 milyar dolar olması bekleniyordu.

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