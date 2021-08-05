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Bankacılık sektörünün aktifleri yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziran itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 10,2 artarak 6 trilyon 730,3 milyar liraya yükseldi.

05.08.2021 - 14:22 | | AA
Bankacılık sektörünün aktifleri yükseldi

BDDK, haziran ayına ilişkin Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini yayımladı.

Buna göre, haziranda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 730 milyar 311 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 623 milyar 869 milyon lira artış kaydetti. Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 917 milyar 58 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 138 milyar 327 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 10,2, krediler toplamı yüzde 9,5 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 11,3 yükseldi.

Haziranda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,66 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 33 milyar 792 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, haziranda 2020 sonuna göre yüzde 12 artarak 3 trilyon 869 milyar 977 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,3 artışla 631 milyar 365 milyon liraya çıktı. Sektörün haziran sonu itibarıyla dönem net karı 33 milyar 792 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,75 seviyesinde gerçekleşti.

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