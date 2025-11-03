Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 24 Ekim ile biten haftada 259 milyar 515 milyon 329 bin lira azalarak 26 trilyon 747 milyar 207 milyon 101 bin liradan 26 trilyon 487 milyar 691 milyon 773 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,1 artarak 14 trilyon 401 milyar 467 milyon 385 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,3 azalışla 8 trilyon 893 milyar 238 milyon 837 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 251 milyar 933 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 213 milyar 160 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 24 Ekim itibarıyla 1 milyar 284 milyon dolarlık azalış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,2 yükselerek 5 trilyon 159 milyar 778 milyon 610 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 638 milyar 163 milyon 887 bin lirası konut, 49 milyar 171 milyon 233 bin lirası taşıt, 1 trilyon 960 milyar 796 milyon 679 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 511 milyar 646 milyon 811 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Ekim ile biten haftada 93 milyar 504 milyon 184 bin lira artarak 20 trilyon 794 milyar 415 milyon 334 bin liraya yükseldi.