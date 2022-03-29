Bankacılık sektörünün net karı belli oldu

BDDK tarafından açıklanan verilere göre aynı dönemde sektörün aktif toplamı 9 trilyon 482 milyar 668 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi: "Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre 2022 yılı Şubat döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9.482.668 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2021 yıl sonuna göre 267.210 milyon TL artmıştır.

2022 yılı Şubat döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 5.171.470 milyon TL, menkul değerler 1.579.664 milyon TL’dir. 2021 yıl sonuna göre sektörün;

-Toplam Aktifi %2,9

-Krediler Toplamı %5,5

-Menkul değerler toplamı %7 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,02 olmuştur. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yıl sonuna göre %4,4 artışla 5.538.974 milyon TL olmuştur.

2021 yıl sonuna göre öz kaynak toplamı %12,2 artışla 800.954 milyon TL olurken, 2022 yılı Şubat döneminde sektörün dönem net karı 38.999 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,05 seviyesinde bulunmaktadır."