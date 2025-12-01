Bankacılık sektörünün net karı belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekim 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, Ekim 2025 döneminde Türk bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 44 trilyon 118 milyar 718 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2024 yılsonuna göre 11 trilyon 451 milyar 36 milyon lira arttı.

Böylece 2024 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 35,1, krediler toplamı yüzde 34,5, menkul değerler toplamı yüzde 30,5 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,39 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2024 yılı sonuna göre yüzde 34,2 artışla 25 trilyon 366 milyar 701 milyon liraya yükseldi.

2024 yılı sonuna göre, bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı yüzde 30,8 artışla 3 trilyon 804 milyar 281 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde, sektörün dönem net karı 751 milyar 636 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,88 oldu.