'Bankacılık sistemi olağanüstü sağlıklı'

ABD bankacılık sisteminde geçtiğimiz ay yaşananların 2008 ile benzerliği bulunmadığını ifade eden Gorman, "Bu bir sistemsel kriz değildi. Kendilerini düzgün şekilde yönetemeyen birkaç kuruluştan kaynaklanan bir durum yaşandı" dedi.

Nikkei gazetesine konuşan Gorman ayrıca "ABD, faiz oranlarını indirmeyi tartışacağımız bir pozisyonda değil. Fed'in faizi bir veya iki kez daha yükseltmesi ve sonrasında faizi yüzde 5-6 aralığında bir yerde tutması büyük olasılık" dedi.