Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Tüketici kredileri 774,7 milyar TL'den 776,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 203,6 milyar TL'den 209,9 milyar TL'ye geldi. Aynı hafta mevduat 4 trilyon 868,4 milyar TL'den 5 trilyon 303,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 157,4 milyar TL'den 159,8 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 31 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.