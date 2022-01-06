Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 4 trilyon 635 milyar TL'den 4 trilyon 899,6 milyar TL'ye yükseldi.
06.01.2022 - 15:11 |
Tüketici kredileri 774,7 milyar TL'den 776,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 203,6 milyar TL'den 209,9 milyar TL'ye geldi. Aynı hafta mevduat 4 trilyon 868,4 milyar TL'den 5 trilyon 303,5 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 157,4 milyar TL'den 159,8 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 31 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.