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Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 4 trilyon 635 milyar TL'den 4 trilyon 899,6 milyar TL'ye yükseldi.

06.01.2022 - 15:11 |
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Tüketici kredileri 774,7 milyar TL'den 776,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 203,6 milyar TL'den 209,9 milyar TL'ye geldi. Aynı hafta mevduat 4 trilyon 868,4 milyar TL'den 5 trilyon 303,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 157,4 milyar TL'den 159,8 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 31 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.

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