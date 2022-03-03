Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 5 trilyon 73,2 milyar TL'den 5 trilyon 180,7 milyar TL'ye yükseldi.
03.03.2022 - 14:32 |
Tüketici kredileri 777,6 milyar TL'den 784,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 213,2 milyar TL'den 218,5 milyar TL'ye geldi.
Aynı hafta mevduat 5 trilyon 514,2 milyar TL'den 5 trilyon 651,7 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 161,8 milyar TL'den 162 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 25 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.