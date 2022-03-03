Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Tüketici kredileri 777,6 milyar TL'den 784,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 213,2 milyar TL'den 218,5 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 5 trilyon 514,2 milyar TL'den 5 trilyon 651,7 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 161,8 milyar TL'den 162 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 25 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.