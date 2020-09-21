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21.09.2020 - 11:28 | | AA

Bankacılıkta yeni dönem başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK)  hazırladığı düzenleme yürürlüğe girdikten sonra uzaktan kimlik tespiti mümkün  hale gelecek. Yeni dönemde uzaktan kimlik doğrulamasıyla hem müşteri olunabilecek  hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bankacılıkta yeni dönem başlıyor
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BDDK, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri  kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini  belirlemek üzere "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine  İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırladı.

Buna göre gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile  kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi  olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek.  Islak imza zorunluluğu kalkacak.

Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli  güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme  şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek.

Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve  rahat erişim sağlanacak. Zamandan, maliyetten ve iş gücünden tasarruf edilmesi  imkanı doğacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede  tamamlanabilecek. Bankalar açısından kağıt ve doküman kullanımının azaltılıp  hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak. Müşteriler açısından ise esnek,  yenilikçi ve açık fikirli müşteri deneyimi fırsatı oluşacak.

Çalışmasının 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor

Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yönteminin, Almanya,  İspanya, Fransa ve Estonya’da etkili bir şekilde kullanıldığı biliniyor.  Türkiye'de ise BDDK tarafından yürütülen düzenleme çalışmasının 2021 yılına kadar  tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye'de tamamen dijital olarak uzaktan kimlik tespiti  yapılabilmesinin önü 26 Haziran 2020 tarihinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununda  yapılan değişiklik ile açıldı. Söz konusu değişiklik kapsamında, bankalar ve  müşterileri arasındaki ilişkilerin, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması  suretiyle mesafeli olarak gerçekleştirilebilmesi ve müşteri kimliğinin  doğrulanmasına imkan veren yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile  düzenlenebilmesinin önü açıldı.

AA muhabirinin BDDK kaynaklarından edindiği bilgiye göre uçtan uca  dijital ortamda gerçekleşecek kimlik tespiti işleminde kullanılabilecek kimlik  belgeleri, bunların güvenlik öğeleri ve doğrulanması konusunda çalışmalar  sürüyor.

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