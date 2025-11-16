HABER MERKEZİ/ Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından bankalar da harekete geçti. İhtiyaç kredilerinde faiz oranları %3.00’ün altına geriledi.

Haberin Devamı

VADEYE GÖRE FAİZ AYARI!

İhtiyaç kredilerinde vade uzadıkça faiz oranları düşüyor. Örneğin bir banka 100 bin TL kredi için 12 ay vadede %3.61 faiz oranı uygularken, aynı tutar için vade farkı 36 ay olunca faiz oranı %2.89’a düşüyor.

Peki bankalar uzun vade için faizi neden daha düşük tutuyor? Konuyla ilgili Ekonomist Hikmet Baydar, “Kısa vadeli kredi kullanmak istediğiniz zaman %3.00’ün üzerinde bir oranla karşılaşırken, daha uzun vadelerde %3.00’ün altında oranlarla karşılaşıyorsunuz. Çünkü gelecekte enflasyon düştükçe Merkez Bankası’nın da faizleri düşüreceği beklentisi var” dedi.

AYLIK TAKSİTLER NE KADAR TUTUYOR?

Çekilecek kredinin maliyetini de açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar, “%2.89 ile bir oranla 100 bin TL civarı bir rakamın 36 ay vade ile alındığını düşünürsek aylık ortalama 5.000 TL civarında bir ödeme yapılması gerekiyor. 36 ay vadede 180 bin TL’lere ulaşıyor. Faiz oranı %2.89’un altına düştükçe toplam rakam ödenen rakam 180 bin TL’nin altına düşer” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SIFIR FAİZLİ KREDİ AVANTAJI

Bankalardan sıfır faizli kredi kullanmak da mümkün. Bazı bankalar yeni müşterileri cezbetmek için birbiri ile yarış halinde. Nakit avans ve kredi olmak üzere sıfır faizle toplam 90.000 TL’ye kadar kredi veren bankalar bulunuyor.

‘BANKALAR FAİZ İNDİRİMİ KONUSUNDA TEMKİNLİ’

Peki faizsiz kredide limitler daha da yükselecek mi? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Enflasyondaki düşüşün Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin beklentilerini karşılamaması, bir diğer ifadeyle hedeflerin yakalanamaması dolayısıyla bankalar Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararına temkinli yaklaşmakta. Açıklanacak Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları beklentilere uyumlu gelirse ve enflasyon düşüş eğilimine girerse bankalar da faiz indirimi kararına ayak uyduracaktır. Şu an için bankaların izleme sürecinde olduklarını ifade edebiliriz.

‘ESKİ MÜŞTERİYE KAMPANYA YOK’

Milliyet.com.tr'deki daha önceki yazılarımızda da değindiğimiz gibi yeni müşteriler bulabilmek, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırabilmek için bankalar zaman zaman bu tür kampanyalar düzenleyebiliyorlar.

Haberin Devamı

Burada koşullara dikkat edilmesi önemli. Bazı bankalar 0 faiz diyerek müşteriyi kendine çekebiliyor, ancak sigorta ve dosya masrafı adı altında yine de yüksek tutarlar yansıtabiliyorlar. Halihazırda müşteri olanları bu kampanyalardan yararlandırmıyorlar.

‘125 BİN TL RAKAMLARINI KONUŞUYOR OLACAĞIZ’

Özellikle çeyrekler dediğimiz üçer aylık dönem sonlarında bu kampanyalarda artış gözlemlenmekte. Üçüncü çeyrekte ise bankalar kredi tutarlarında artışa gitmediler. Yıl sonunda ise yıllık hedefler söz konusu olduğundan çok daha yüksek tutarlarda kampanyalardan söz ediyor olacağız. Yıl sonu için 100.000 TL'lik limitlere garanti gözüyle bakarken, 120.000-125.000 TL rakamlarını dahi konuşuyor olabileceğiz.

FAİZ ORANLARI DAHA DA DÜŞER Mİ?

Bu soruya sağlıklı cevap verebilmek için açıklanacak kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarını görmemiz gerekmekte. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararına, bankaların hemen hemen aynı ölçülerde karşılık vermesi beklenirken, TCMB’nin son indirim kararına bankalardan aynı karşılık gelmedi.

Haberin Devamı

Bunda en önemli etkenin enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesini söyleyebiliriz. Bu açıdan kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları kritik önem arz etmektedir. Beklentilere uygun düşüşler yaşanır ve Merkez Bankası’nın yıl sonu hedeflerine ulaşacağı kanaati oluşursa yine bir faiz indiriminden söz ediyor olacağız. Ancak açıklanacak rakamlar yüksek çıkarsa hem Merkez Bankası hem de bununla uyumlu olarak bankalar faizleri sabit tutacaklardır. İhtiyaç kredilerini ve tüketici kredilerini de bu bağlamda değerlendirmek gerekmekte.”