Bankalarda '500 bin sosyal konut projesi' kuyruğu! Başvuru şartları ne? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek.

Proje kapsamında Düzce'de toplam 2 bin 470 konut yapılacak. Konutların 1300'ü merkez ilçeye, 250'si Akçakoca, 200'ü Cumayeri, 180'i Çilimli, 100'ü Gölyaka, 200'ü Gümüşova, 150'si Kaynaşlı ve 90'ını Yığılca ilçesinde yapılacak.

BANKA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuruları başladı. Düzce'de başvuru alan bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu. Sabah erken saatlerde bankalar önüne giden vatandaşlar, başvuruların alınmaya başlamasıyla birlikte banka içlerine akın ettiler. Başvurusunu gözyaşları içinde tamamlayan bir ev hanımı "İnşallah çıkar. Kiralardan kurtuluruz. Heyecanlıyım, duygulandım. Çok farklı bir duygu. Artık Allah büyük. İnşallah çıkar" dedi. Oğlu için başvuru yapan bir vatandaş "Heyecanlıyım. Oğlum için geldim. Benim dairem var. Birde oğlum için başvuru yapacağım. Proje çok güzel" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan bölgede esnaflık yapan ve kalabalığı gören Fatih Alkan ise piyasanın hareketleneceğine inandığını ifade ederek "En başta inşaat giderlerinin çok yüksek olması, devletin bu proje ile ortaya çıkması kira giderlerinde düşüşe neden olacaktır. İş gücü artışı olacaktır. Hareketlilik olacaktır. Piyasa canlanacaktır. Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacaktır. ABD'de, Almanya'da mortgage sistemi ile insanlar ev sahibi oluyor. Türkiye'de de bu devlet eliyle olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Herkes bir umutla müracaatta bulundu.

HANGİ KOŞULLAR ARANIYOR?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması şartları aranıyor.

Başvuru yapılacak yerlerde başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı var. Bir hane halkı adına - yani kişinin kendisi ve eşi adına- yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor; diğer başvurular iptal ediliyor.

Aylık hane halkı gelirinin başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının en fazla net 127 bin lira (İstanbul İli için 145.000 TL) olması gerekiyor.

İLK 5 GÜN TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE

e-Devlet sistemi üzerinden yapılan başvurular ilk 5 gün TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor. Bugün (başvuruların ilk günü olan 10 Kasım’da), TCKN’nin son rakamı ‘0’ olan vatandaşlar başvuru yapabiliyor. 11 Kasım’da son rakamı ‘2’, 12 Kasım’da ‘4’, 13 Kasım’da ‘6’, 14 Kasım’da ‘8’ olan vatandaşların başvuruları alınacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmıyor.

BAŞVURU BEDELİ NASIL ÖDENİR, KİMLER ÖDEMEZ?

Başvuru bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. Kurada konut çıkmayanlar başvuru bedelleri iade edilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak başvurular için ödemeler sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılacak; süresinde yapılmayan ödeme nedeniyle başvuru iptal olur.

ALTERNATİFİ VAR MI?

Türkiye’nin en büyük sosyal konut seferberliği büyük bir avantaj sunuyor. Kentsel dönüşüm isteyenler için olan Yarısı Bizden kampanyası sona erdi. Emlak Konut kampanyaları da daha çok orta ve üst gelir seviyelerine hitap ediyor. Dar gelirliler için ise TOKİ, üretimine ve bunlara uygun farklı seçenekli kampanyalar geliştirmeye devam ediyor