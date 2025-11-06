Bankaların derecelendirme sistemini gevşetti

Fed, büyük bankaların denetim puanlamasında kullanılan çerçeveyi revize ettiğini ve bu değişiklikle kurumların geçer not almasının kolaylaşacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yeni sistem Temmuz ayında önerilen taslağa benzer şekilde şekillendi. Yeni çerçeveye göre, bankaların "iyi yönetilen" notunu kaybetmeleri artık yalnızca tek bir kategorideki eksiklikle değil, birden fazla alandaki yetersizliklerle mümkün olacak. Önceki sistemde tek bir alandaki sorun bile not düşürülmesine yol açabiliyordu.

Bu değişiklik, bankaların denetim sürecinde daha istikrarlı notlar almasını kolaylaştırmayı ve değerlendirme sürecini daha bütüncül hale getirmeyi amaçlıyor.