'Bankaların hisse geri alımlarına izin verilebilir'

Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Yellen, Komite Başkanı Sherrod Brown'ın bankaların temettü ödemelerine ve hisse geri almalarına karşı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Önceden buna karşıydım, ancak finansal kuruluşlar şu anda daha sağlıklı görünüyorlar ve kurallara uymak kaydıyla hissedarlara bazı geri dönüşler sağlama kabiliyetleri olabilir" yanıtını verdi.