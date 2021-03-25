'Bankaların hisse geri alımlarına izin verilebilir'
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeterince sağlıklı görünen ABD bankalarının temettü ödemelerine ve hisse geri alımları yapmalarına izin verilebileceğini söyledi.
25.03.2021 - 08:25 | | Foreks
Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Yellen, Komite Başkanı Sherrod Brown'ın bankaların temettü ödemelerine ve hisse geri almalarına karşı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Önceden buna karşıydım, ancak finansal kuruluşlar şu anda daha sağlıklı görünüyorlar ve kurallara uymak kaydıyla hissedarlara bazı geri dönüşler sağlama kabiliyetleri olabilir" yanıtını verdi.