Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Bankaların hisse geri alımlarına izin verilebilir'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Bankaların hisse geri alımlarına izin verilebilir'
ABONE OL

'Bankaların hisse geri alımlarına izin verilebilir'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeterince sağlıklı görünen ABD bankalarının temettü ödemelerine ve hisse geri alımları yapmalarına izin verilebileceğini söyledi.

25.03.2021 - 08:25 | | Foreks
'Bankaların hisse geri alımlarına izin verilebilir'

Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Yellen, Komite Başkanı Sherrod Brown'ın bankaların temettü ödemelerine ve hisse geri almalarına karşı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Önceden buna karşıydım, ancak finansal kuruluşlar şu anda daha sağlıklı görünüyorlar ve kurallara uymak kaydıyla hissedarlara bazı geri dönüşler sağlama kabiliyetleri olabilir" yanıtını verdi.

GÜNCEL HABERLER

Mart ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

Mart ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

Son dakika... Bu sabah İstanbul! Kağıthane beyaza büründü

Son dakika... Bu sabah İstanbul! Kağıthane beyaza büründü

İngiltere'de mekanlara girişte aşı sertifikası veya test istemesi gündemde

İngiltere'de mekanlara girişte aşı sertifikası veya test istemesi gündemde

Küresel rüzgar enerjisi Kovid-19'a rağmen arttı

Küresel rüzgar enerjisi Kovid-19'a rağmen arttı

Gaziantep'te, 266 kişiye koronavirüs cezası

Gaziantep'te, 266 kişiye koronavirüs cezası

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bu sabah İstanbul! Kağıthane beyaza büründü

Bu sabah İstanbul! Görünce aracın üstüne çıktılar

Sıradaki Haber
Borçlardan nasıl kurtulursunuz? Ev, araba, banka...

Borçlardan nasıl kurtulursunuz? Ev, araba, banka...

Sıradaki Haber
Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

Sıradaki Haber
Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Hafta sonu yasak var mı, Cumartesi ve Pazar hangi illerde yasak uygulanıyor, hangi illerde yasaklar esnetildi?

Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Hafta sonu yasak var mı, Cumartesi ve Pazar hangi illerde yasak uygulanıyor, hangi illerde yasaklar esnetildi?

Sıradaki Haber